Школьница из Лобни стала призером конкурса «В стране стихов Агнии Барто»

Конкурс детско-юношеского творчества проходит с 1 января по 10 марта и объединяет участников со всей страны. Он приурочен к 120-летию со дня рождения Агнии Барто.

Лобненская школьница представила на суд жюри выразительное исполнение стихотворения «Наш сосед Иван Петрович» и получила звание лауреата II степени.

«Желаем юной звездочке и ее классному руководителю Светлане Суворовой творческих успехов и новых побед», — отметили в школе.

В администрации напомнили, что в Лобне уделяют внимание развитию дополнительного образования. В городе работают бесплатные секции и кружки различной направленности на базе учреждений культуры и общеобразовательных школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.