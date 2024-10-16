Школьница из Долгопрудного взяла золото на математической олимпиаде «Ассара»

Ученица 9 класса физико-математического лицея № 5 г. Долгопрудного Мария Бабушкина завоевала золотую медаль на Южно-Российской математической олимпиаде «Ассара» для девочек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада проходила с 11 по 15 октября в Майкопе. Мария представляла Московскую область и одержала победу в Старшей лиге для учеников 9-10 классов. Всего в соревновании приняли участие 60 школьниц из 22 регионов России.

Мария неоднократно участвовала в профильных программах «Взлета» по математике и уже зарекомендовала себя как одна из лучших юных математиков региона.

Южно-российская олимпиада «Ассара» была учреждена в 2022 году, тогда она прошла в Образовательном центре «Сириус» и была приурочена к 100-летию государственности Республики Адыгея. Основная идея мероприятия — путь девочек в науку, а его цель — популяризация олимпиадной математики и повышение интереса к предмету у школьниц, укрепление дружеских связей между участницами.

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