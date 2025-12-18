Школьница из Богородского округа победила на Всероссийском конкурсе «Связующая нить»

Олеся Глинник написала рассказ о своих родственниках — героях Великой Отечественной войны, выразив благодарность их подвигу и подчеркнув связь поколений. Ее работа вошла в сборник рассказов, который теперь доступен широкой аудитории.

В конкурсе приняли участие 15 380 человек из 89 регионов России. Эксперты выбрали 300 финалистов из 74 регионов и определили 100 победителей из 51 региона страны. Кроме того, 10 работ получили специальные призы.

Конкурс «Связующая нить» проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Школьница поблагодарила директора школы Ларису Черкасову и учителя русского языка Ларису Мазаеву за поддержку.

Соорганизатор конкурса Юлия Белехова отметила, что проект помогает сохранить память о героях и объединяет поколения.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.