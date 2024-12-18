Школьников Воскресенска познакомили с программой «Профессионалитет»

Методист Татьяна Калинина, куратор амбассадоров Анастасия Мурашова и студенты-амбассадоры ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» провели мероприятие «Профессионалитет — что это такое?».

Школьников познакомили с актуальным состоянием развития среднего профессионального образования, с перспективами обучения в колледжах и техникумах, реализующих образовательные программы федерального проекта «Профессионалитет», с карьерными картами выпускника и с предприятиями-партнерами. Также их подробно проинформировали о наборе в 2025 году и правилах поступления в колледж.

В завершение данного мероприятия был проведен квиз, на котором ребята проявили активность при выполнении заданий и получили сувенирные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.