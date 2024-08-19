Школьников Солнечногорска поздравили с наступающим учебным годом

В преддверии нового учебного года в Солнечногорске состоялся праздничный концерт в рамках традиционной благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудном материальном положении, вручили портфели с канцелярскими принадлежностями и сертификаты на приобретение школьной формы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Гостями мероприятия стали и. о. заместителя главы округа Майя Морева, председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко, директор ДК «Выстрел» Владимир Дацюк, директор МБУ «Центр культурного и спортивного развития» Владимир Толушев, общественник Александр Поляков.

В рамках концертной программы состоялось вручение благодарностей от имени главы округа за оказанную помощь в приобретении школьных принадлежностей компаниям «Солсек +», «Барилла Рус», «Миландр», благотворительному фонду «Рука помощи». Также представители Госавтоинспекции и отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнили школьникам и их родителям об основных правилах безопасности.

«Главная цель акции „Собери ребенка в школу“ — помочь многодетным семьям и семьям, находящимся в трудном материальном положении, подготовить детей к новому учебному году. На сегодняшний день при поддержке местных предпринимателей 150 школьникам вручили рюкзаки и школьные принадлежности, кроме того, 11 первоклассников получили сертификаты на покупку школьной формы. Акция продлится до конца августа», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Организатором праздничного мероприятия выступила Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.