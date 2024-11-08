Школьников Солнечногорска научили безопасному поведению на железной дороге

В лицее № 7 состоялся профилактический открытый урок по правилам поведения вблизи железнодорожных путей. Информирование школьников провели заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина, представители отдела транспорта и дорожной инфраструктуры, Минтранса области и ОАО «РЖД», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе беседы учащиеся узнали о правилах поведения на железной дороге и действиях в экстренных ситуациях. После теоретической части и демонстрации слайдов школьники смогли задать свои вопросы по теме.

«Уроки безопасности проводим на регулярной основе в течение учебного года. На них мы объясняем детям важность соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также напоминаем о серьезных последствиях, возникающих из-за использования наушников или смартфонов при переходе через железнодорожные пути. Обязательно акцентируем внимание на запрете катания на велосипедах и самокатах вблизи рельсов и недопустимости проезда на крыше поездов», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Антонина Ларина.

С целью предупреждения травматизма в округе специалисты также проводят профилактические рейды у железнодорожной станции. Особое внимание уделяют детям и подросткам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.