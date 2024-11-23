Школьников Серпухова познакомили с миром телевидения

В честь Всемирного дня телевидения юные серпуховичи познакомились с профессиями медиасферы. Сразу две экскурсии для школьников провели в МАУ «Серпуховское информационное агентство». С миром телевидения знакомились учащиеся школы № 19 им. Романа Катасонова. А для ребят из Образовательного комплекса им. Владимира Храброго, Дашковской и Эффективной школ экскурсию в крупнейший медиахолдинг Южного Подмосковья организовали специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы рады познакомить детей с работой МАУ „Серпуховское информационное агентство“, рассказать о буднях тележурналистов, корреспондентов газет, пресс-службы, интернет — изданий, поделиться опытом. В холдинге работает коллектив профессионалов. Подтверждение тому — победы в многочисленных всероссийских и международных конкурсах», — отметила директор учреждения, председатель серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева.

Старшеклассники побывали в редакции телеканала, им рассказали о всех слагаемых успешного материала и отвели в «сердце» ОТВ-Серпухов — телевизионную студию. Ребята узнали, как работает телесуфлёр, записываются эфиры и в каких программах работают режиссеры монтажа. Главный редактор ОТВ-Серпухов Олеся Акинфеева рассказала о своём пути на телевидение, поделилась профессиональными секретами.

«Мир телевидения уникален. Он даёт возможность пообщаться с интересными людьми, посетить уникальные места. Эта работа открывает мир по-новому. Телевидение — это любовь на всю жизнь», — отметила Олеся Александровна.

Школьники получили ответы на все свои вопросы, некоторые задумались о выборе профессии в области медиа и журналистики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.