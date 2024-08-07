Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по ИИ

9 сентября стартует регистрация на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту. Мероприятие организовано министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Для тех, кто хочет попробовать свои силы перед основным туром, уже доступны задания тренировочного этапа. Их можно пройти по ссылке.

Олимпиада проводится для учеников 8-11 классов, которые углубленно изучают информатику в рамках школьной программы, обучаются в центрах «Точка роста», школьных «Кванториумов» и центрах цифрового образования «IT-куб».

Соревнование проходит в три этапа: отборочный, основной и финальный. Все этапы олимпиады состоятся на All Cups — платформе VK для онлайн соревнований и IT-чемпионатов. Первые два этапа пройдут заочно, а финалисты встретятся на единой площадке в ноябре.

В прошлом году в тренировочном этапе приняли участие более 1,3 тыс. школьников из Московской области. Из них 745 участвовали в отборочном этапе, а пятеро прошли в финал. Абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по ИИ стал старшеклассник Илья Гринюк из городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.