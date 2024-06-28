Школьников Подмосковья приглашают в «Летнюю онлайн-академию «Фоксфорда»

Всероссийский проект «Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» проводит бесплатные занятия для школьников и детей дошкольного возраста. Об этом сообщает пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Онлайн-занятия в академии проходят в формате вебинаров, записи которых сохраняются в личном кабинете учащегося. Содержание занятий включает видеоуроки по основным школьным предметам и дополнительным внеурочным занятиям.

Для учащихся начальной школы проходят увлекательные уроки программирования, а также изучение финансовой грамотности и повышение творческих навыков. Учащихся 5–8 классов ждут занятия по химии и физике, иностранным языкам и развитие компетенций в сфере информационных технологий.

А для старшеклассников, учащихся в 9–11 классе, проводятся занятия по выбору профессий, где им предстоит узнать о профессиональных направлениях, правилах, механизмах и программах поступления в вузы и организации среднего профессионального образования, а также разработать собственную стратегию подготовки к экзаменам.

Летняя онлайн-академия подготовила занятия и для детей дошкольного возраста. Для самых маленьких подготовили упражнения по развитию памяти, уроки игры в шахматы, изучение астрономии, физики, логопедии, а также развитие эмоционального интеллекта.

Присоединиться к «Летней онлайн-академии «Фоксфорда» можно до 31 июля. Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.