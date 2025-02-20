Школьников Подмосковья приглашают проверить знания по финансовой безопасности

С 1 февраля на международной социально-образовательной цифровой платформе «Содружество» проходит отбор участников на V международную олимпиаду по финансовой безопасности, которая будет проводиться на русском и английском языках, сообщает пресс-служба организаторов.

К участию в олимпиаде приглашаются, в первую очередь, ученики 8 — 11 классов, а также студенты высших учебных заведений. С этого года мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

До 28 февраля участникам предстоит пройти первый, пригласительный этап олимпиады, который позволит ознакомиться с форматом заданий, а также попробовать свои силы в следующих направлениях олимпиады: для школьников это задания по математике, информатике, обществознанию, для студентов — юриспруденция, прикладная математика, вычислительная техника, информационная безопасность и другие.

По завершении пригласительного этапа участники, выполнившие задания, получат сертификат участника олимпиады первого уровня, который можно использовать для личного портфолио.

Олимпиада проводится ежегодно с 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Она направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности — к финансовой безопасности государства.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе https://sodrujestvo.org/ru.

Мероприятие является частью международного движения по финансовой безопасности, участниками которого стали лучшие представители 36 стран. «Инициатива Аугусто» о расширении международной олимпиады по финансовой безопасности до масштабов международного движения была озвучена студентом Федерального университета Рио-де-Жанейро на полях финала олимпиады в 2023 году и поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Партнерами олимпиады выступают подразделения финансовой разведки стран-партнеров. Победители и призеры олимпиады традиционно смогут получить особые права при приеме на обучение в вузы МСИ и возможность стажироваться в Росфинмониторинге, ПАО «Промсвязьбанк» и других организациях.

В 2024 году на пригласительном этапе олимпиады участие приняло более 77 тысяч молодых людей из 72 стран мира, участниками всех этапов олимпиады — 2024 стало более 90 тысяч школьников и студентов. Победители финального этапа получили дополнительную возможность стать студентами вузов международного сетевого института, а также пройти стажировку в ведущих финансовых организациях страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.