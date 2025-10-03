Школьников Подмосковья приглашают присоединиться к онлайн-чемпионату «Изучи интернет»

Идет регистрация на XIV Всероссийский онлайн-чемпионат по цифровой грамотности «Изучи интернет — управляй им!». Принять участие могут школьники и студенты до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Чемпионат пройдет в индивидуальном и командном зачетах в два этапа. На первом этапе участников ждут два творческих задания, а второй этап пройдет в формате онлайн-турнира по теме «Многоязычие в интернете. 15-лет домену .РФ». Участники смогут узнать о роли русского языка в интернете, влиянии цифровых технологий на языки, связи кибербезопасности и кодировании с многоязычностью, а также об истории первого и самого крупного кириллического домена «.РФ».

Турнирный модуль состоит из 12 заданий разной сложности, которые необходимо выполнить в период проведения тура с 12 по 25 ноября.

Регистрация и первый этап продлятся до 11 ноября 2025 года. Подробные условия участия доступны на сайте.

