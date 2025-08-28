Школьников Подмосковья приглашают присоединиться к литературной акции

15 сентября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартует Всероссийская литературная акция «Сокровища русской классики», посвященная юбилярам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году в России отмечаются значимые юбилеи таких известных писателей и поэтов, как Александр Грибоедов (230 лет), Антон Чехов (165 лет), Иван Бунин (155 лет), Александр Куприн (155 лет), Сергей Есенин (130 лет) и Михаил Шолохов (120 лет).

Акция предлагает школьникам со всей страны возможность проявить свои литературные и артистические способности в различных номинациях. Цель — развитие культуры чтения и выявление талантливых молодых литераторов. Участники смогут познакомиться с творческим наследием юбиляров, заново прочитать их произведения, а также создать собственные работы.

В рамках акции предусмотрены следующие номинации:

«Художественное чтение» — выразительное чтение наизусть любого произведения писателя/поэта-юбиляра;

«Театральная постановка» — театральные постановки по произведениям писателей/поэтов-юбиляров;

«Авторские стихотворения и проза» — собственные произведения (стихи/проза) в стиле юбиляра или продолжение его произведений;

«Писатели и поэты в современном мире» — видеоролик о дне из жизни писателя/поэта-юбиляра в наше время;

«Посвящение автору» — собственное произведение, посвященное писателю/поэту-юбиляру и его творческому наследию.

Работы необходимо подготовить в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить заявку на участие на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием работ продлится до 15 октября 2025 года.

Экспертная комиссия, состоящая из деятелей театра и литературы, выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 11 ноября 2025 года на указанном портале.

Проект «Культура для школьников» реализуется министерством культуры РФ и Минпросвещения России совместно с центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Его цель — объединить молодое поколение, вдохновить на изучение уникальной культуры России и помочь талантливым ребятам найти свое призвание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.