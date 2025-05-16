Школьников Подмосковья приглашают поучаствовать в соревнованиях по робототехнике

Подать заявку для участия в робототехнических соревнованиях для наземных роботов можно до 18 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Молодые инженеры, студенты и школьники, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях, могут принять участие в Кубке РТК.

На соревнования команда должна представить заранее собранного, полностью функционального робота. Под управлением оператора робот должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий и выполнить задания. Маршрут соревнований участник выбирает сам, исходя из возможностей своего робота. Команда имеет право выставить только одного робота и только в одной номинации в ходе текущих соревнований.

Ознакомиться с регламентом, расписанием соревнований, а также подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.