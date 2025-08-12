Школьников Подмосковья приглашают поучаствовать в пробной олимпиаде по экономике

13 августа стартует пробная олимпиада по экономике, организованная образовательным центром «Взлет» и школой «Олмат». Это отличная возможность для школьников проверить свои знания и подготовиться к олимпиадному сезону, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники смогут выбрать одну из двух лиг в зависимости от своего уровня подготовки: «Попробовать экономику» и «Проверить уровень». Первая предназначена для учеников 5–11 классов, которые никогда не занимались экономикой и хотят понять, подходит ли им это направление, вторая — для тех, кто уже имеет опыт участия в олимпиадах и хочет пройти тренировку на уровне регионального этапа ВсОШ.

Ключевые даты:

13 августа — участники получат задания и форму для ответов в специальном боте;

До 16 августа — необходимо отправить свои решения;

16 августа — состоится большой разбор заданий по лигам.

Регистрация обязательна и доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали – сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.