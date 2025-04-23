Школьников Подмосковья приглашают поучаствовать в олимпиаде по программированию

Ученики 7–11 классов приглашаются к участию в онлайн-олимпиаде по программированию. Регистрация продлится до 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Олимпиада от Летней школы программирования NlogN проходит в два этапа. Первый тур — отборочный, который состоится с 28 апреля по 7 мая. Это 5-часовой онлайн-контест, который можно пройти в любое удобное время в период проведения тура. Заключительный тур пройдет 18 мая и состоит из онлайн-контеста в реальном времени с прокторингом.

Участвовать могут школьники 7–11 классов, владеющие базовыми знаниями в программировании (Python, C++, Java и др.), так и просто увлеченные программированием ребята.

Ознакомиться с регламентом Олимпиады и подробной информацией мероприятия можно на сайте. Регистрация проходит в Telegram-боте.

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