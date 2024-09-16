Школьников Подмосковья приглашают поучаствовать в новом «Уроке цифры»

С 23 сентября стартует первый в новом сезоне «Урок цифры». Темой станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

На этот раз «Урок цифры» познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробуют развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Кроме этого, школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок рассчитан для учащихся 1-11 классов и состоит из видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров. Все материалы занятий сопровождаются методическими рекомендациями. Принять участие можно самостоятельно на сайте проекта по 13 октября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.