Школьников Подмосковья приглашают на олимпиаду по окружающему миру и экологии

С 4 февраля по 3 марта 2025 года в целях продвижения национального проекта «Экологическое благополучие» пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для учеников 1-11 классов (далее — Олимпиада), направленная на формирование у молодежи ответственного отношения к использованию природных ресурсов, сообщает пресс-служба организаторов.

Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь устройство с современным браузером и выходом в интернет.

Организаторами олимпиады являются АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой УЧИ.РУ при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Инструкция по участию в олимпиаде доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.