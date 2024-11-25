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Школьников Подмосковья приглашают на олимпиаду по кибербезопасности

Подмосковные ученики, а также их учителя могут принять участие в олимпиаде по информационной безопасности. Присоединиться к ней можно до 27 декабря 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Олимпиада проходит в онлайн-формате. Задания разделены по категориям: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс. Для участия потребуется регистрация на платформе проекта. Победителей среди учителей и учеников объявят 15 января. Их буду ждать призы.

На олимпиаде школьники смогут повысить свои знания о кибербезопасности, узнать, как противостоять мошенничеству в интернете и как защитить персональные данные, а учителя: проверить цифровую грамотность своих учеников и посоревноваться с другими преподавателями.

Узнать подробности, условия участия и присоединиться к олимпиаде можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.