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Школьников Подмосковья приглашают на олимпиаду по безопасному интернету

Учащиеся 1-11 классов могут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет», которая проходит на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Олимпиада направлена на обучение безопасному поведению в сети, а также объясняет основные правила работы с компьютером и смартфоном, развивает навыки работы с информацией и логическое мышление, демонстрирует реалистичные ситуации и учит принимать взвешенные решения.

Олимпиаду можно пройти только один раз, на решение задач дается 1 час. Каждый ученик получит диплом, грамоту или сертификат в зависимости от количества набранных баллов, а учителям будут направлены благодарственные письма.

Участие в олимпиаде бесплатное. Регистрация доступна до 23 декабря на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.