Школьников Подмосковья приглашают на новый «Урок цифры» по защите в интернете

Стартовал новый «Урок цифры» на тему «Антифрод: что это такое и кто защищает пользователей в интернете». Учеников познакомят с профессиями в области кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Эксперты от компании Авито расскажут школьникам, как защищать свои данные, распознавать фишинг и другие интернет-угрозы, а также объяснят принцип работы антифрод-систем. В интерактивном формате ребята освоят правила безопасного общения и совершения сделок на цифровых платформах, а также познакомятся с профессиями и технологиями, которые обеспечивают защиту пользователей в интернете.

Урок рассчитан для учащихся 1-11 классов и состоит из видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров. Все материалы занятий сопровождаются методическими рекомендациями. Принять участие можно самостоятельно на сайте проекта по 25 мая.

Проект организован АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.