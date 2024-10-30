Школьников Подмосковья научат создавать магазин приложений

Новый этап Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений» стартует 5 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Новый урок от VK предложит учащимся стать «владельцами» собственного магазина приложений, который необходимо продвигать среди пользователей с помощью решения управленческих и междисциплинарных задач. Школьники изучат основы разработки цифровых продуктов, узнают, как устроен процесс модерации контента и научатся работать с отзывами.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли ИТ-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения. Также им предложат попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в повседневной работе.

Урок рассчитан для учащихся 1-11 классов и состоит из видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров. Все материалы занятий сопровождаются методическими рекомендациями. Принять участие можно самостоятельно на сайте проекта по 24 ноября 2024 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.