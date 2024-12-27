Школьников Подмосковья научат покупать онлайн в новом сезоне «Цифрового ликбеза»

Проект осуществляется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

В новом сезоне школьники вместе с главными героями роликов Варей Ряпушкой и Максимом Налимом научатся важным навыкам, связанным с безопасным использованием онлайн-платформ. Ребятам расскажут, как искать товары на различных платформах, общаться с продавцами, а также безопасно покупать и получать товары с доставкой.

Кроме того, школьники узнают, как искать подработку, обращая внимание на важные аспекты, такие как безопасность личной информации и проверка надежности работодателя. Эти навыки помогут им уверенно ориентироваться в цифровом мире и принимать обоснованные решения в онлайн-среде.

В пресс-службе ведомства добавили, что видеоматериалы доступны на сайте проекта: https://digital-likbez.datalesson.ru/.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.