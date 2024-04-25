Школьников Одинцова познакомили с основами предпринимательства

Очередной «Урок предпринимательства» состоялся в Одинцовской средней общеобразовательной школе № 1. Более 120 школьников 8 классов познакомились с успешными бизнесменами и узнали основы предпринимательства, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском округе Валентина Степанова рассказала о том, какие меры поддержки для молодых предпринимателей в Подмосковье действуют в регионе, о специальных образовательных программах и обучающих мероприятиях, а также о различных льготах и субсидиях для начинающих свой путь в бизнесе.

Во встрече также приняли участие руководитель социального проекта «Серебряные Года» Виктория Степанова. Она рассказала ребятам о важности социального предпринимательства и привела пример благотворительной акции «Как сказка в дом приходит к Вам».

Проект «Предпринимательские классы» осуществляется по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева в городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.