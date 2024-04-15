Школьников Люберец обучают пилотированию дронов

В кадетской школе Люберец прошло первое занятие по пилотированию дронов. Проект стартовал в 2023 году, в текущем году в него вошли четыре муниципалитета, среди них — Люберцы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Данный проект организован для обучения участников военно-патриотических организаций Московской области навыкам пилотирования БПЛА, базовым навыкам ремонта и настройки дронов. В течение двух месяцев ребята будут изучать строение и управление беспилотниками. Обучение проводят опытные инструкторы не реже двух раз в неделю», — рассказал глава округа Владимир Волков.

В программе курса — изучение теории, практика, итоговый аттестационный турнир. По итогам все участники получат сертификаты о прохождении обучения, победители и призеры — дипломы и награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.