Школьников Ленинского округа трудоустроят на время летних каникул

В Ленинском городском округе 1,2 тыс. школьников получили возможность организовать свое время не только для отдыха, но и для работы во время летних каникул. Муниципальное учреждение по работе с молодежью «Энергия» предлагает официальное трудоустройство, возможность получить трудовой стаж и работать по четырехчасовому рабочему дню, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Для временного трудоустройства несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих в Ленинском городском округе, необходимо подать заявление на сайте «Работа России» и обратиться в муниципальное учреждение по работе с молодежью «Энергия», взяв с собой паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счета, справку 086/у, а также письменное согласие одного из родителей. Подросткам будут предложены различные виды работ, включая волонтерство, участие в организации и проведении различных мероприятий, а также помощь в документообороте в библиотеках и другие задачи.

«В этом году было усилено взаимодействие с местными школами для реализации программы временной занятости подростков. Мы набираем школьные бригады, которые работают в своих образовательных учреждениях. За первые три месяца текущего года мы уже трудоустроили 150 подростков. В общей сложности в этом году планируется создать более 1200 рабочих мест для подростков, что в два раза больше, чем в прошлом году. Мы, как работодатель, будем контролировать режим труда и отдыха учащихся», — отметил заместитель директора «Энергии» Оксана Титаева.

Титаева уточнила, что каждый член бригады за 10 рабочих дней может заработать 2500 рублей, а также получить дополнительные 1000 рублей от Центра занятости.

«В течение текущего года наши трудоустроенные подростки помогали коммунальным службам Ленинского округа в уборке снега в спортивном клубе „Орленок“, а также в парках округа. Например, в Международный женский день они готовили площадки для развлечений, раздавали горячий чай, выступали в качестве аниматоров на мероприятии в честь Года семьи во Дворце культуры „Видное“. В данный момент они активно участвуют в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, моют полы и окна, проводят ревизию в школьных библиотеках, выполняют роль вожатого, а также другие задачи. Конечно, стоит отметить, что каждый год все больше подростков хотят использовать свое свободное время, особенно во время каникул, для получения первого опыта работы», — сказала Титаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.