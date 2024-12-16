Школьников Крыма хотят обучать сельскому хозяйству

Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк рассказал о планах ввести аграрные классы в крымских школах, сообщает «Крым 24» .

По словам министра, для начала дисциплину о сельском хозяйстве планируется ввести на базе одной из школ факультативно начиная с шестого класса.

«Мы попытаемся добавить факультатив, который бы рассказывал о сельском хозяйстве не как о грязном тяжелом труде», — отметил Кратюк.

По его словам, важно показать школьникам, что это не та отрасль, от которой можно «отмахнуться».

В дальнейшем планируется направлять старшеклассников на практику на крупные сельхозпредприятия.