Школьников и студентов Чехова приглашают на квиз по криптографии

Школьники и студенты Чехова от 14 до 22 лет могут принять участие в квиз-турнире «Мир Крипто», посвященном криптографической службе России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир пройдет в онлайн-формате 14 декабря с 8:00 до 18:00.

На онлайн-турнире участники смогут ознакомиться с историческими секретными данными, с главными героями криптографии, с новыми способами поиска информации и решения задач, а также с шифрами и способами их применения и многим другим. Численность участников команды может составлять до 5 человек. Зарегистрироваться на квиз можно до 13 декабря включительно. Ссылка на участие будет отправлена за день до мероприятия.

Результаты турнира будут объявлены до 20 декабря. Все участники получат именные электронные сертификаты, а победители — ценные призы от партнеров соревнований.

Узнать подробности и пройти регистрацию на квиз-турнир можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.