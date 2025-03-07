Школьников и их родителей предупреждают о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ

В стрессовый период подготовки к школьным экзаменам напряжение добавляют мошенники. Они используют стрессовое состояние детей и родителей в своих целях. Они сообщают жертвам по телефону о якобы аннулированной регистрации на ЕГЭ. Тут важно не поддаваться панике, положить трубку и позвонить на горячую линию Рособрнадзора, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Школьнику поступает звонок от «сотрудника Госуслуг», который сообщает о том, что его регистрация на ЕГЭ аннулирована. Необходимо срочно ее восстановить, но сделать это можно только через родительские аккаунты на Госуслугах. Затем мошенник сообщает, что уже выслал СМС для подтверждения новой регистрации. Сообщение действительно приходит, но здесь важно обратить внимание на то, как оно выглядит: в тексте четко написано: «вход на Госуслуги, пароль спрашивают только мошенники». Это действительно так! Получается, что в процессе звонка злоумышленник пытается взломать аккаунт жертвы на госуслугах.

Что должно насторожить?

В разговоре упоминается фраза «вход на сайт Госуслуги»;

Разговор проходит в спешке: мошенники всегда торопят жертву, чтобы повысить тревожность и помешать думать;

Собеседник просит назвать код из СМС, который поступит в процессе разговора.

Если у вас есть сомнения, вы можете позвонить на горячую линию Рособрнадзора по номеру: 8(495)198-93-38. Там вам подскажут номер, по которому в вашем регионе можно проверить, зарегистрирован ли ребенок на ЕГЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.