Школьники Воскресенска стали активистами «Движения Первых»

В МОУ «Лицей № 23» городского округа Воскресенск состоялась торжественная церемония посвящения в «Движение Первых». В этот раз активистами стали ученики пятых и шестых классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы гордимся нашими ребятами, которые, несмотря на свой юный возраст, уже готовы внести свой вклад в развитие нашей великой Родины. Быть «Первым» — это не только честь, но и ответственность, это значит во всем и всегда быть впереди, воспитывать в себе любовь к Родине, трудолюбие, стремление к знаниям, честность и благородство, скромность, дисциплинированность и товарищество», — отметила председатель местного отделения «Движения Первых» Анна Богданова.

В городском округе Воскресенск активисты принимают участие в различных волонтерских и патриотических мероприятиях, а также регулярно посещают мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.