18 марта в нашей стране отмечается важная дата — День воссоединения Крыма с Россией. В преддверии праздника активисты и сторонники «Единой России» вместе с сотрудниками Дома культуры села Ашитково провели патриотическую беседу «Крым и Россия — общая судьба» для учеников МОУ СОШ «Траектория успеха», сообщает пресс-служба администрации округа Воскресенск.

На мероприятии присутствовали председатель ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Воскресенск Олег Стегура и депутат округа Анна Кузнецова.

«В ходе мероприятия участники с увлечением слушали рассказ об истории Крыма, о событиях, которые произошли в марте 2014 года, о достопримечательностях и природных красотах полуострова. Они также узнали о важной роли Крыма в истории и современном развитии России», — отметила Анна Кузнецова.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» — «УспехVЕдинствеПоколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.