Школьники Воскресенска поучаствовали во Всероссийском проекте «В гостях у ученого»

Для активистов первичного отделения «Движение первых» МОУ «Москворецкая гимназия» городского округа Воскресенск прошла встреча с опытным превентологом, психологом — аддиктологом, участником проекта «Волонтерский патруль» Сергеем Зайцевым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Проект «Волонтерский патруль» является важной составляющей профилактической деятельности и направлен на формирование здорового образа жизни среди обучающихся.

Сергей Николаевич провел антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную лекцию с обучающимися 5-9-х классов. Он объяснил подросткам, что взрослый человек — это не тот, которому все позволено. Взрослый — это человек разумный, способный нести ответственность за свой выбор, который не зависит от давления других людей.

Встреча получилась очень продуктивной, так как вызвала большой интерес у ребят, и они задавали много вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.