Школьники Воскресенска подвели итоги чемпионата «Что Где Когда»

Финал Открытого чемпионата Воскресенска по спортивной версии «Что? Где? Когда?» среди школьников сезона 2025–2026 прошел 26 февраля во Дворце культуры «Цементник». Победителей определили по сумме пяти лучших игр за полгода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальном этапе первое место заняла команда «Алюминиевые огурцы», набрав 11 баллов. Вторыми стали «Последний сезон в соло» с результатом 9 баллов. Третье место разделили команды «Old school» и «Топинамбур», набравшие по 6 баллов.

По итогам всего чемпионата уверенную победу одержали «Алюминиевые огурцы» из Воскресной школы Белоозерского. Команда набрала 56 баллов и значительно опередила соперников.

Серебро завоевала команда «Последний сезон в соло» из гимназии №1, в активе которой 44 очка. Третье место заняла команда «Топинамбур» из лицея №23 города Белоозерский с результатом 32 балла. Этот коллектив входит в число призеров уже седьмой год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.