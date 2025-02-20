Школьники Волоколамска приняли участие в акции «Письмо солдату»

В преддверии праздника, посвященного Дню защитника Отечества, в одной из школ Волоколамска сотрудники Госавтоинспекции при участии ребят из отряда ЮИД и «Движения Первых» провели акцию «Письмо солдату», сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия учащиеся начальной школы написали письма военнослужащим, которые сейчас выполняют свой долг в рядах Российской Армии. В своих посланиях дети рассказали о себе, поделились мечтами и планами, а главное — выразили слова благодарности и поддержки российским солдатам. Для ребят это оказалось важным и ответственным делом. Каждый старался вложить в письмо частичку души, чтобы передать тепло и заботу. Мальчишки и девчонки написали, как гордятся настоящими защитниками Родины, пожелали им здоровья, сил и скорейшего возвращения домой. Также ЮИДовцы и ребята из «Движения Первых» сделали своими руками для солдат и офицеров сувенир в виде чебурашки.

Письма и сувениры вместе со сладкими подарками организаторы акции передали в центр поддержки участников специальной военной операции в Волоколамском округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.