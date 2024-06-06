Школьники в память о юных героях ВОВ высадили 250 кустарников в Подмосковье

Выпускники 9 класса Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 (общеобразовательного отделения «Асаковская школа») приняли участие в акции «Сад памяти» и высадили под руководством инженера по лесопользованию Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Ирины Потаповой кустарники на аллее «Маленькие Герои большой войны», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Общими силами и стараниями аллею, созданную в честь тех, кто в годы Великой Отечественной войны отправился на фронт со школьной скамьи, украсили 250 кустарников кизильника.

«Посаженые растения — это символ памяти о защитниках Отечества и нашей благодарности. Окна школы выходят на эту аллею, поэтому учащиеся смогут наблюдать, как растет кизильник вместе с другими деревьями, и оказывать им должный уход», — отметила Ирина Потапова.

В этом мероприятии также приняли участие: начальник территориального управления Кубинка, депутаты совета депутатов Одинцовского городского округа, директор МКУ «МЦУР» Одинцовского г. о., начальник отдела по работе с молодежью управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации Одинцовского г. о., начальник управления по эксплуатации жилищного фонда АО «Одинцовская теплосеть», члены ветеранской организации «Кубинка» и жители деревни Чупряково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.