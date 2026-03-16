Школьники в Химках посетили пожарно-спасательную часть

Старшеклассники в Химках 16 марта побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части № 96, где познакомились с работой сотрудников МЧС и техникой для ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия началась в диспетчерской. Сотрудники части рассказали, как принимают сигнал о возгорании и координируют действия расчетов. Школьникам показали, как быстро спасатели собираются по тревоге и выезжают на вызов.

Затем огнеборцы продемонстрировали аварийно-спасательную технику и оснащение пожарной машины. Ребята увидели гидравлические ножницы, бензорезы и другое оборудование, которое используют при тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП. Сотрудники МЧС также напомнили правила пожарной безопасности и объяснили, в каких условиях им приходится работать.

«Знакомство школьников с работой пожарно-спасательных служб — часть системной работы по формированию культуры безопасности в Химках. Такие встречи формируют у молодежи уважение к труду спасателей, учат правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и могут стать первым шагом к выбору будущей профессии», — отметил депутат партии «Единая Россия» Артур Каримов.

По итогам встречи школьники отметили, что лучше поняли, насколько ответственна и сложна работа спасателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.