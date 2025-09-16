Школьники узнают об ИИ-агентах на «Уроке цифры»

Первый в новом учебном году «Урок цифры» пройдет на тему «ИИ-агенты»

С 22 сентября по 12 октября в учебных заведениях будет проведен первый в этом учебном году «Урок цифры», посвященный теме «ИИ-агенты», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на АНО «Цифровая экономика».

«Уроки цифры» проводятся в поддержку проекта «Кадры для цифровой трансформации», являющегося частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

ИИ-агент представляет собой систему, способную автономно собирать информацию и выполнять задачи с ней, не требуя при этом вмешательства человека. Это новый этап в развитии искусственного интеллекта. Они трансформируют ИИ из простого инструмента в полноценного, самостоятельного ассистента.

«Школьники смогут узнать, как устроены ИИ-агенты, как применять их на практике. С помощью подобных уроков происходит вовлечение школьников в повестку цифровых технологий», — прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец добавил, что они разработали доступный и понятный материал, который отвечает как актуальным запросам времени, так и интересам всех участников учебного процесса.

Подготовлены методические рекомендации для учителей, включающие различные варианты проведения занятий, учитывающие уровень технической оснащенности классов. 17 сентября на сайте урокцифры.рф будет организовано онлайн-мероприятие для дополнительной подготовки педагогов, готовящихся к «Уроку цифры».