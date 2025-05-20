Школьники-спасатели Богородского округа приняли присягу

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Особая честь выпала обучающимся пожарно-спасательных классов МЧС Ногинского Центра образования № 21. В минувшие выходные состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги воспитанниками данного учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди почетных гостей присутствовали начальник инженерно-технического управления Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России, майор, участник СВО, награжден медалью за Отвагу — Вадим Марченко, начальник пиротехнического отдела Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России, майор, участник СВО, награжден орденом Мужества и медалью за Отвагу — Алексей Пономарев.

С напутственным словом к ребятам обратились директор Центра образования Татьяна Пак, а также майор внутренней службы 37 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Караморин.

В торжественной обстановке ребята произнесли слова присяги, пообещали быть честными и верными товарищами, помнить девиз «Предотвращение, спасение, помощь», дорожить честью кадета МЧС и соблюдать Кодекс кадетской чести, а также достойно учиться, воспитывать в себе самые лучшие качества патриота и гражданина России.

Лучшие кадеты были награждены грамотами и значками.

Принятие торжественной клятвы стало поистине волнительным моментом для ребят, родителей и их наставников.

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