Школьники Солнечногорска стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады

Школьники 8 — 11-х классов образовательных учреждений Солнечногорска стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Они отличились по предметам: химия, информатика и искусство (мировая художественная культура). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одиннадцатиклассники Захро Турсунова и Александр Пасько из школы № 5 и Тимоновской школы победили по химии. Помогали в подготовке учителя Элина Блохина и Дина Мирошникова.

Ученица 8 класса школы № 5 Регина Мубаракшина победила по искусству (МХК), девятиклассница Мария Лях из этой же школы и десятиклассница Яна Грива из СОШ «Лесные озера» стали призерами. Преподаватели — Елена Пономаренко и Роксолана Можаева.

Владимир Полищук, ученик 10 класса гимназии № 6, — призер по информатике. Высокий результат он показал под руководством преподавателя Елены Володиной.

До этого ребята с успехом прошли школьный и муниципальный этапы олимпиады.

«Талантливые ученики из образовательных учреждений Солнечногорска показали высокий уровень знаний на региональном этапе. Это результат их упорного труда, стараний наших замечательных учителей, поддержки родителей. Я желаю ребятам двигаться только вперед, к новым свершениям», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Последний этап начнется с 15 марта.

Победители и призеры финала имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответсвующие профилю олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.