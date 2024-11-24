Школьники Серпухова познакомились с военно-космическими профессиями

В МБОУ «Эффективная школа» (школа № 5) прошла важная профориентационная беседа с представителем военно-космической академии имени А. Ф. Можайского из Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано специально для обучающихся 10 и 11 классов, чтобы помочь им разобраться в будущих профессиональных возможностях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Представитель академии уделил особое внимание описанию различных направлений подготовки, подробно рассказывая об особенностях обучения и перспективах для выпускников. Учащиеся получили ценную информацию о профессиях, связанных с авиацией и космонавтикой, что позволило им лучше понять свои интересы и возможные карьерные пути.

Во время беседы старшеклассники активно задавали вопросы, проявляя интерес как к практическим аспектам обучения, так и к условиям поступления в академию. Обсуждение было насыщенным и информативным, оставив ученикам много новой полезной информации для размышлений о своем будущем. В итоге, мероприятие сделало значительный вклад в профессиональное самоопределение старшеклассников и помогло им лучше понять возможности, которые открываются перед ними.

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