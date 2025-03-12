Школьники Серпухова пообщались со знаменитыми спортсменами

В школе № 18 Серпухова состоялся показ фильма «Олимпиада-80!» совместно с известными спортсменами, сообщили в пресс-службе округа.

Фильм позволил учащимся погрузиться в атмосферу спортивного праздника, который проходил в Москве. Олимпиада-80 стала важным событием для Советского Союза и оставила значительный след в истории страны.

Мероприятие посетили чемпионы мира по боксу Фёдор и Дмитрий Чудиновы. Они провели беседу со школьниками о спорте и его значении в жизни человека.

Учащиеся с большим интересом общались со спортсменами, задавая им вопросы о карьере, жизни и спортивных достижениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.