Школьники Серпухова отметили День Зубра

В день основания Центрального зубрового питомника - 21 ноября Туровская школа городского округа Серпухов принимала особенных гостей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Провести познавательное экологическое мероприятие в честь памятной даты, приехали специалисты отдела экологического просвещения и познавательного туризма ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник».

Ученики с первого по четвертые классы прослушали презентацию посвященную истории спасения зубра и работе Центрального зубрового питомника. Получив основное представление ребята были вполне готовы пройти увлекательный квест «По следам зубра».

Учиться это хорошо, но нужно и отдыхать! Напоследок каждый ученик получил возможность раскрасить своими руками памятный сувенир с изображением головы зубра.

Урок прошел весело, в меру шумно и точно очень познавательно! Ученики получили много полезных знаний, а сотрудники заповедника массу положительных эмоций.

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