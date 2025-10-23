Школьники Рузского округа познакомились с работой городских служб

В Рузе учащиеся школ получили уникальную возможность заглянуть за кулисы городского хозяйства и узнать, как поддерживается чистота и порядок в их родном городе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Познавательное мероприятие состоялось на базе МБУ РМО «Благоустройство», расположенного по адресу: Руза, улица Федеративная, 41.

Современные технологии стали одним из главных объектов внимания юных гостей. Специалисты предприятия познакомили школьников с инновационным сервисом «Яндекс Вектор», который существенно упрощает работу коммунальных служб. Система позволяет составлять детальные маршруты уборки, отслеживать передвижение техники в режиме реального времени и контролировать выполнение поставленных задач.

Масштаб работ впечатлил участников экскурсии. Только в ведении муниципального предприятия находится 190 дворовых территорий, 136 общественных пространств, 17,2 километра тротуаров и более 1000 километров дорог. Поддержание всего этого в надлежащем состоянии — задача не из легких.

Профессиональная команда МБУ РМО «Благоустройство» включает 110 опытных дворников и располагает 45 единицами современной техники. Каждый сотрудник вносит свой вклад в создание комфортной городской среды, в которой приятно жить и работать.

«Образовательное значение подобных мероприятий трудно переоценить. Погружение в реальную работу городских служб помогает школьникам лучше понять специфику различных профессий и, возможно, определиться с выбором будущей специальности. Кто знает, может быть, среди сегодняшних гостей предприятия в будущем появятся квалифицированные специалисты, которые продолжат дело своих предшественников,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Организаторы надеются, что такие экскурсии станут доброй традицией и будут способствовать профессиональной ориентации молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.