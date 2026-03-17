Школьники Рузского округа победили на региональной олимпиаде

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников — одного из самых престижных интеллектуальных конкурсов страны. Рузский округ на соревнованиях представили 83 ученика из семи школ.

Победителями стали Луиза Царькова из Нестеровского лицея по русскому языку, Ева Квитка из того же лицея по литературе и Михаил Михайлов из Рузской школы №2 по истории. Еще 30 участников вошли в число призеров.

«Отдельная благодарность педагогам Нине Анатольевне Назаровой, учителю русского языка и литературы Нестеровского лицея, и Ирине Николаевне Бабийчук, учителю истории и обществознания Рузской школы №2, за высокий профессионализм и подготовку талантливых детей, а также родителям за поддержку», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он подчеркнул, что успехи школьников стали результатом их упорного труда и пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.