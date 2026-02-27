Школьники Рузского округа написали письма бойцам СВО

сегодня в 16:56

Ученики Рузской школы №2 26 февраля подготовили письма для участников специальной военной операции, оформив их в виде фронтовых треугольников. Ребята выразили военнослужащим слова поддержки и благодарности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В каждую строку ребята постарались вложить искренние пожелания скорейшего возвращения домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.