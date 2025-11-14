Школьники РФ могут проверить свою киберграмотность на олимпиаде «Безопасный интернет»

С 11 ноября по 8 декабря в Московской области проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет», направленная на развитие у школьников навыков безопасного поведения в сети и ответственного использования современных технологий. К участию приглашены ученики 1–11 классов со всей Московской области. Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России, национального проекта «Экономика данных» и образовательной платформой Учи.ру . Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Формирование у детей и подростков осознанного отношения к онлайн-пространству, умение эффективно использовать цифровые технологии и защищать себя от угроз виртуального мира — приоритет в образовательной политике Министерства образования Московской области. Уверены, что участие школьников в олимпиаде позволит приобрести полезные знания и навыки, необходимые каждому молодому человеку в условиях стремительно развивающегося цифрового общества. Первые Подмосковья сегодня первыми проверят свои знания по информационной безопасности и покажут пример остальным сверстникам» — отметила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима на торжественном открытии олимпиады в Московской области в «Доме Первых» 13 ноября.

В олимпиаде уже приняли участие свыше 80 тысяч школьников. Олимпиада проводится в четвертый раз и объединяет темы, актуальные для школьников всех возрастов: цифровая безопасность, защита персональных данных, культура общения в интернете, работа с нейросетями и основы цифровой этики. Интерактивный формат заданий делает процесс обучения увлекательным и понятным. Участники проходят восемь интерактивных заданий, моделирующих реальные ситуации в онлайн-пространстве — от общения в соцсетях и онлайн-играх до анализа информации и борьбы с фишинговыми сайтами.

«Цифровая среда уже стала неотъемлемой частью нашей жизни. Дети с раннего возраста осваивают различные технологии и гаджеты, поэтому важно, чтобы они понимали базовые правила безопасности в интернете, научились своевременно распознавать риски и применять цифровые инструменты с пользой для учебы и собственного развития. На это нацелен национальный проект „Экономика данных“. Олимпиада „Безопасный интернет“ четвертый год помогает школьникам формировать эти навыки в доступной и игровой форме, делая обучение интересным и практичным», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Задания олимпиады познакомят школьников с принципами работы современных технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, учат правильно использовать экранное время и делать осознанный выбор при взаимодействии с онлайн-сервисами. Например, в задаче «Опасные фото» участники определяют, какие изображения безопасно размещать в интернете, а в задаче «План решения» — как действовать, если с банковского счета списаны средства после перехода по подозрительной ссылке.

«Обучение, игры, общение с друзьями — значительная часть жизни современного ребенка проходит за экраном. Поэтому так важно с раннего возраста формировать культуру осознанного использования интернета: понимать возможности, распознавать риски и учиться безопасно действовать в цифровой среде. Ценность олимпиады заключается в ее формате: школьники отрабатывают реальные сценарии в спокойной обстановке, что позволяет им научиться прогнозировать последствия и принимать верные решения в виртуальном пространстве», — отметила директор регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.

Участие в олимпиаде бесплатное. На выполнение заданий дается 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти под логином и паролем от Учи.ру. Все участники получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результата, а учителя — благодарственные письма.

В Московской области в рамках повышения цифровой грамотности обучающихся и подготовки к участию в олимпиаде в сентябре и октября 2025 года министерством образования Московской области совместно с Корпоративным университетом развития образования разработаны учебно-методические материалы и проведены региональные уроки для обучающихся 1-11 классов школ и организаций среднего профессионального образования на темы: «Цифровая и телефонная безопасность» и «Безопасный Интернет», а также организован просветительский родительский час на тему: «Интернет — когда друг, а когда враг?», направленный на повышение цифровой грамотности родителей и формирование единого подхода семьи и образовательной организации к вопросам кибербезопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.