Школьники РФ могут поучаствовать в акции «Во славу русского гения» к юбилею Пушкина

С 25 сентября по 15 октября 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Во славу русского гения», посвященная 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщают организаторы акции.

Александр Сергеевич Пушкин — величайший русский поэт и основоположник современного русского литературного языка. Он навсегда останется одной из самых знаковых фигур русской культуры. Все мы знакомимся с творчеством этого всемирно известного поэта начиная с самого детства — со «Сказки о рыбаке и рыбке», а затем в рамках школьной программы учим наизусть стихи, читаем его пьесы и прозу.

В этому году исполнилось 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина, и это знаменательное событие предоставляет нам еще одну возможность обратиться к великому наследию русского гения.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои литературные, артистические и художественные способности в следующих номинациях:

«Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта);

«Пушкинские чтения» (прочтение произведений А. С. Пушкина);

«И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию);

«Пушкин в живописи» (портрет А. С. Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).

Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

Очень важно, что все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, научить их гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.