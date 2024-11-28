Школьники Реутова принимают участие в Рождественских чтениях

В этом году цикл мероприятий в городском округе Реутов объединенных названием «Рождественские чтения» посвящен теме: «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школе № 5 в рамках Рождественских чтений работало 4 секции, на которые ученики представили 33 работы. Ребята от 8 лет до 17 делились своими исследованиями, проектами и впечатлениями о встречах с интересными людьми, рассуждали о вере как о связующей нити с историей народа. Школьники пришли к выводам, что дух веры, как никогда, актуален в наше время, особенно у бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Детские работы посвящены защитникам Отечества от солдата до великих полководцев. С большим интересом ребята рассказывали о священнослужителях, которые внесли вклад в борьбу с врагом, многие из которых отмечены государственными наградами за вклад в Великую Победу.

Также дети рассказали о монастырях и храмах, которые превращались в госпитали и в приюты для детей, где раненые и обездоленные получали медицинскую и духовную помощь.

Очень важно, что ученики в своих работах не просто пересказали события Великой Отечественной войны, но и нашли связи с личными историями своих предков.

В рамках ХХII Московских областных Рождественских чтений запланированы конференции, круглые столы, открытые уроки, паломнические поездки по святыням региона, экскурсии в храмы Реутова, выставки, родительские собрания на духовные темы.

Об этом ранее договорились начальник управления образования администрации Реутова Оксана Рогачева-Маслова и благочинный (священник, помощник епископа, исполняющий административные обязанности в благочинии — церковном округе) Балашихинской епархии иерей Михаил Конюхов.

Мероприятия в школах и колледжах города продлятся до декабря. Одним из самых масштабных будет олимпиада «Духовное краеведение Подмосковья», в которой примут участие ученики 8–11 классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.