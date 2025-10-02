Школьники региона могут поучаствовать в конкурсе «Голос ЮИД Подмосковья»

В Московской области стартовала регистрация на вокальный конкурс «Голос ЮИД Подмосковья», цель которого — реализация новых форматов проведения мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на развитие сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов образовательных организаций и организаций дополнительного образования с подразделениями Госавтоинспекции Московской области, а также поддержку социальной активности обучающихся и развитие их творческих способностей.

Принять участие в конкурсе могут обучающиеся школ Московской области в возрасте от 8 до 18 лет, члены отрядов ЮИД в трех возрастных группах:

8-10 лет — «Юный инспектор движения»;

11-14 лет — «Лидер ЮИД»;

15-18 лет — «Наставник ЮИД».

Участники смогут продемонстрировать свои вокальные способности в трех номинациях: «Сольный вокал», «Вокальный дуэт» и «Вокальный (вокально-инструментальный) ансамбль» (не более 12 человек).

Регистрация для участия в конкурсе открыта с 1 по 20 октября 2025 года. Заявки можно подать по ссылке.

Финал конкурса состоится 29 октября в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье». Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.