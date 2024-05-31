Школьники разработали компьютерную игру на занятиях в «Точке роста» в Чехове

Один из преподавателей «Точки роста» МБОУ «Столбовская СОШ» Владимир Бульбас рассказал о том, как ученики 3А класса придумали и разработали игру в программе Scretch на кружке программирования.

«Одно из направлений на занятиях в „Точке роста“ — обучение созданию ребятами мультфильмов и компьютерных игр. Для этого используется язык программирования Scretch. Я предложил третьеклассникам Дмитрию Дробакову и Никите Ибатову поучаствовать в творческом проекте и придумать игру. У них все получилось. Планирую в дальнейшем развивать потенциал учеников и принять участие с ребятами в Олимпиаде по информатике», — рассказал преподаватель.

Дмитрий Дробаков поделился, что его друг Никита предложил сценарий игры, а сам он ее написал и далее немного усложнил.

«На уроках информатики делаем новую игру, где надо собирать зеленые яблоки и отдавать их волшебнику. Сначала игра была сырая. Добавил фильтры, дополнительные яблоки, указал, какого цвета яблоки можно собирать, а также добавил счетчик, чтобы логично закончить игру и прийти к цели. Кот изначально был в этой программе, мы немного его приукрасили, научили прыгать, и получилась легкая интересная игра», — заявил Дробаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.