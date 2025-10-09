Школьники Раменского сдали 20 кг крышечек на благотворительность

Активисты Ново-Харитоновской школы №10 из Раменского округа присоединились к эколого-благотворительному проекту «Добрые крышечки». 8 ноября школьники сдали в пункт сбора более 20 кг пластиковых крышечек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Координирует проект отдел досуговой деятельности «Юность». Волонтеры-экологи клуба «Делай» Раменского молодежного центра при участии местных жителей ежемесячно собирают свыше 50 кг крышечек для отправки на переработку.

Проект «Добрые крышечки» представляет собой российскую волонтерскую инициативу, объединяющую экологические и благотворительные цели. Он направлен на популяризацию раздельного сбора отходов и оказание помощи нуждающимся детям.

Переработка пластиковых крышечек способствует сокращению вредных выбросов и улучшению экологической ситуации. Средства, полученные от сдачи вторсырья, поступают на поддержку подопечных проекта «Близкие люди» фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Деньги используются для приобретения медицинского оборудования – инвалидных колясок, вертикализаторов, тренажеров, подъемников, а также оплаты реабилитационных курсов для детей с особенностями развития из приемных семей.

Организаторы отмечают, что проект демонстрирует возможность каждого человека внести вклад в решение экологических и социальных проблем, превращая обычные отходы в полезный ресурс.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.